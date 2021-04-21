Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,48
|2,72
|-8,82
|Esenboğa Elektrik
|28,80
|31,00
|-7,10
|Brisa
|23,18
|24,78
|-6,46
|Ege Gübre
|221,10
|234,20
|-5,59
|Kartonsan
|50,50
|53,40
|-5,43
|Bera Holding
|26,58
|28,02
|-5,14
|Good-Year
|6,79
|7,15
|-5,03
|Alarko Holding
|9,89
|10,38
|-4,72
|Polisan Holding
|2,74
|2,87
|-4,53
|Kervan Gıda
|15,66
|16,40
|-4,51
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,76
|30,06
|-4,32
|Bursa Çimento
|3,35
|3,50
|-4,29
|Ford Otosan
|169,10
|176,60
|-4,25
|Doğuş Otomotiv
|26,54
|27,68
|-4,12
|Verusa Holding
|52,50
|54,65
|-3,93
|Türk Traktör
|203,40
|211,60
|-3,88
|Kerevitaş Gıda
|4,99
|5,19
|-3,85
|Karsan Otomotiv
|3,36
|3,49
|-3,72
|Çimsa
|19,16
|19,90
|-3,72
|Türkiye Sigorta
|5,40
|5,60
|-3,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500