Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik2,482,72-8,82
Esenboğa Elektrik28,8031,00-7,10
Brisa23,1824,78-6,46
Ege Gübre221,10234,20-5,59
Kartonsan50,5053,40-5,43
Bera Holding26,5828,02-5,14
Good-Year6,797,15-5,03
Alarko Holding9,8910,38-4,72
Polisan Holding2,742,87-4,53
Kervan Gıda15,6616,40-4,51
Tofaş Oto Fabrikası28,7630,06-4,32
Bursa Çimento3,353,50-4,29
Ford Otosan169,10176,60-4,25
Doğuş Otomotiv26,5427,68-4,12
Verusa Holding52,5054,65-3,93
Türk Traktör203,40211,60-3,88
Kerevitaş Gıda4,995,19-3,85
Karsan Otomotiv3,363,49-3,72
Çimsa19,1619,90-3,72
Türkiye Sigorta5,405,60-3,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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