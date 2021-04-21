Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,48 2,72 -8,82 Esenboğa Elektrik 28,80 31,00 -7,10 Brisa 23,18 24,78 -6,46 Ege Gübre 221,10 234,20 -5,59 Kartonsan 50,50 53,40 -5,43 Bera Holding 26,58 28,02 -5,14 Good-Year 6,79 7,15 -5,03 Alarko Holding 9,89 10,38 -4,72 Polisan Holding 2,74 2,87 -4,53 Kervan Gıda 15,66 16,40 -4,51 Tofaş Oto Fabrikası 28,76 30,06 -4,32 Bursa Çimento 3,35 3,50 -4,29 Ford Otosan 169,10 176,60 -4,25 Doğuş Otomotiv 26,54 27,68 -4,12 Verusa Holding 52,50 54,65 -3,93 Türk Traktör 203,40 211,60 -3,88 Kerevitaş Gıda 4,99 5,19 -3,85 Karsan Otomotiv 3,36 3,49 -3,72 Çimsa 19,16 19,90 -3,72 Türkiye Sigorta 5,40 5,60 -3,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi Altının kilogramı 464 bin 500 liraya yükseldi