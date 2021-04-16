Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk Ecza...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 11,11 10,40 6,83 Ege Gübre 245,90 231,60 6,17 Ford Otosan 184,90 177,80 3,99 Kordsa Teknik Tekstil 23,40 22,56 3,72 Bagfaş 22,30 21,50 3,72 Net Holding 5,58 5,39 3,53 Alkim Kimya 16,90 16,45 2,74 İndeks Bilgisayar 29,64 28,86 2,70 Deva Holding 30,24 29,50 2,51 Esenboğa Elektrik 35,22 34,50 2,09 Türk Traktör 211,80 207,70 1,97 İpek Doğal Enerji 12,44 12,20 1,97 Koza Madencilik 14,61 14,36 1,74 Parsan 31,42 30,90 1,68 Tekfen Holding 15,71 15,46 1,62 Verusa Holding 58,30 57,45 1,48 Tofaş Oto Fabrikası 30,90 30,46 1,44 Bera Holding 27,68 27,30 1,39 Aksa Enerji 12,25 12,09 1,32 Kerevitaş Gıda 5,63 5,56 1,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara