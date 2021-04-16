Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk Ecza...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|11,11
|10,40
|6,83
|Ege Gübre
|245,90
|231,60
|6,17
|Ford Otosan
|184,90
|177,80
|3,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,40
|22,56
|3,72
|Bagfaş
|22,30
|21,50
|3,72
|Net Holding
|5,58
|5,39
|3,53
|Alkim Kimya
|16,90
|16,45
|2,74
|İndeks Bilgisayar
|29,64
|28,86
|2,70
|Deva Holding
|30,24
|29,50
|2,51
|Esenboğa Elektrik
|35,22
|34,50
|2,09
|Türk Traktör
|211,80
|207,70
|1,97
|İpek Doğal Enerji
|12,44
|12,20
|1,97
|Koza Madencilik
|14,61
|14,36
|1,74
|Parsan
|31,42
|30,90
|1,68
|Tekfen Holding
|15,71
|15,46
|1,62
|Verusa Holding
|58,30
|57,45
|1,48
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,90
|30,46
|1,44
|Bera Holding
|27,68
|27,30
|1,39
|Aksa Enerji
|12,25
|12,09
|1,32
|Kerevitaş Gıda
|5,63
|5,56
|1,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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