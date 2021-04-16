Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk Ecza...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu11,1110,406,83
Ege Gübre245,90231,606,17
Ford Otosan184,90177,803,99
Kordsa Teknik Tekstil23,4022,563,72
Bagfaş22,3021,503,72
Net Holding5,585,393,53
Alkim Kimya16,9016,452,74
İndeks Bilgisayar29,6428,862,70
Deva Holding30,2429,502,51
Esenboğa Elektrik35,2234,502,09
Türk Traktör211,80207,701,97
İpek Doğal Enerji12,4412,201,97
Koza Madencilik14,6114,361,74
Parsan31,4230,901,68
Tekfen Holding15,7115,461,62
Verusa Holding58,3057,451,48
Tofaş Oto Fabrikası30,9030,461,44
Bera Holding27,6827,301,39
Aksa Enerji12,2512,091,32
Kerevitaş Gıda5,635,561,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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