Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

12.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:51
Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Traktör207,80190,309,20
Sasa Polyester33,8631,308,18
Alarko Holding11,3410,805,00
Kordsa Teknik Tekstil23,0822,303,50
Deva Holding31,5030,503,28
Anadolu Grubu Holding29,5428,882,29
Pınar Süt26,1825,622,19
Aksa16,1915,931,63
Koza Madencilik18,2717,991,56
Akçansa20,3220,041,40
Halk GMYO3,643,591,39
İpek Doğal Enerji14,6814,501,24
Enerjisa Enerji12,0511,921,09
Koza Altın137,90136,700,88
Koç Holding22,8622,680,79
Çimsa23,7823,600,76
Coca Cola İçecek76,1575,700,59
Turkcell16,6316,550,48
İş Bankası (C)6,406,380,31
Garanti Bankası9,979,940,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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