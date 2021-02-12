Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
12.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:51
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|207,80
|190,30
|9,20
|Sasa Polyester
|33,86
|31,30
|8,18
|Alarko Holding
|11,34
|10,80
|5,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,08
|22,30
|3,50
|Deva Holding
|31,50
|30,50
|3,28
|Anadolu Grubu Holding
|29,54
|28,88
|2,29
|Pınar Süt
|26,18
|25,62
|2,19
|Aksa
|16,19
|15,93
|1,63
|Koza Madencilik
|18,27
|17,99
|1,56
|Akçansa
|20,32
|20,04
|1,40
|Halk GMYO
|3,64
|3,59
|1,39
|İpek Doğal Enerji
|14,68
|14,50
|1,24
|Enerjisa Enerji
|12,05
|11,92
|1,09
|Koza Altın
|137,90
|136,70
|0,88
|Koç Holding
|22,86
|22,68
|0,79
|Çimsa
|23,78
|23,60
|0,76
|Coca Cola İçecek
|76,15
|75,70
|0,59
|Turkcell
|16,63
|16,55
|0,48
|İş Bankası (C)
|6,40
|6,38
|0,31
|Garanti Bankası
|9,97
|9,94
|0,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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