Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

27.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:10
Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20SonFiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20SonFiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bagfaş28,9230,60-5,49
Ege Gübre216,00223,00-3,14
Aksa Enerji10,2010,49-2,76
Doğan Holding3,934,04-2,72
Konya Çimento1.688,401.730,00-2,40
Borusan Mannesmann32,0632,84-2,38
Alcatel Lucent Teletaş31,6432,40-2,35
Doğuş Otomotiv35,5036,30-2,20
Kordsa Teknik Tekstil21,4621,88-1,92
Netaş Telekom.31,8432,42-1,79
İskenderun Demir Çelik11,6411,85-1,77
Anadolu Efes25,9626,42-1,74
Logo Yazılım138,30140,50-1,57
Karsan Otomotiv4,955,02-1,39
İhlas Gayrimenkul1,501,52-1,32
Akbank6,536,61-1,21
Pegasus71,7572,60-1,17
Garanti Bankası9,419,52-1,16
Coca Cola İçecek78,9579,85-1,13
Sasa Polyester26,1426,42-1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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