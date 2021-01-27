Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
27.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:10
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20SonFiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|SonFiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|28,92
|30,60
|-5,49
|Ege Gübre
|216,00
|223,00
|-3,14
|Aksa Enerji
|10,20
|10,49
|-2,76
|Doğan Holding
|3,93
|4,04
|-2,72
|Konya Çimento
|1.688,40
|1.730,00
|-2,40
|Borusan Mannesmann
|32,06
|32,84
|-2,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,64
|32,40
|-2,35
|Doğuş Otomotiv
|35,50
|36,30
|-2,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,46
|21,88
|-1,92
|Netaş Telekom.
|31,84
|32,42
|-1,79
|İskenderun Demir Çelik
|11,64
|11,85
|-1,77
|Anadolu Efes
|25,96
|26,42
|-1,74
|Logo Yazılım
|138,30
|140,50
|-1,57
|Karsan Otomotiv
|4,95
|5,02
|-1,39
|İhlas Gayrimenkul
|1,50
|1,52
|-1,32
|Akbank
|6,53
|6,61
|-1,21
|Pegasus
|71,75
|72,60
|-1,17
|Garanti Bankası
|9,41
|9,52
|-1,16
|Coca Cola İçecek
|78,95
|79,85
|-1,13
|Sasa Polyester
|26,14
|26,42
|-1,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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