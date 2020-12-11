Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
11.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:32
Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tümosan Motor...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,65
|11,50
|10,00
|Borusan Mannesmann
|17,96
|16,52
|8,72
|Türk Traktör
|163,00
|155,00
|5,16
|Aygaz
|13,80
|13,38
|3,14
|Petkim
|4,84
|4,72
|2,54
|Hektaş
|13,30
|12,98
|2,47
|Coca Cola İçecek
|63,25
|61,95
|2,10
|Tüpraş
|99,25
|97,65
|1,64
|Pınar Süt
|21,32
|21,04
|1,33
|Logo Yazılım
|112,40
|111,00
|1,26
|Akçansa
|14,52
|14,34
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|13,57
|13,42
|1,12
|İskenderun Demir Çelik
|9,39
|9,30
|0,97
|Bim Mağazalar
|69,65
|69,05
|0,87
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,56
|27,34
|0,80
|Sasa Polyester
|20,12
|19,96
|0,80
|Otokar
|234,60
|232,80
|0,77
|Kerevitaş Gıda
|6,74
|6,70
|0,60
|Albaraka Türk
|1,81
|1,80
|0,56
|Çimsa
|15,83
|15,75
|0,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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