Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

11.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:32
Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tümosan Motor...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör12,6511,5010,00
Borusan Mannesmann17,9616,528,72
Türk Traktör163,00155,005,16
Aygaz13,8013,383,14
Petkim4,844,722,54
Hektaş13,3012,982,47
Coca Cola İçecek63,2561,952,10
Tüpraş99,2597,651,64
Pınar Süt21,3221,041,33
Logo Yazılım112,40111,001,26
Akçansa14,5214,341,26
Ereğli Demir Çelik13,5713,421,12
İskenderun Demir Çelik9,399,300,97
Bim Mağazalar69,6569,050,87
Alcatel Lucent Teletaş27,5627,340,80
Sasa Polyester20,1219,960,80
Otokar234,60232,800,77
Kerevitaş Gıda6,746,700,60
Albaraka Türk1,811,800,56
Çimsa15,8315,750,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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