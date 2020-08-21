Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,44 2,52 -3,17 ...
21.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,44
|2,52
|-3,17
|Global Yatırım Holding
|4,52
|4,64
|-2,59
|Türk Traktör
|89,70
|91,55
|-2,02
|Kartonsan
|597,30
|609,20
|-1,95
|Kerevitaş Gıda
|5,09
|5,16
|-1,36
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,68
|7,78
|-1,29
|Ford Otosan
|91,05
|92,10
|-1,14
|Hektaş
|12,24
|12,37
|-1,05
|Ereğli Demir Çelik
|8,91
|9,00
|-1,00
|Aksigorta
|7,09
|7,16
|-0,98
|Koza Altın
|82,20
|83,00
|-0,96
|Bizim Mağazaları
|14,80
|14,94
|-0,94
|T.S.K.B.
|1,13
|1,14
|-0,88
|Logo Yazılım
|86,25
|87,00
|-0,86
|Net Holding
|2,31
|2,33
|-0,86
|Migros Ticaret
|38,68
|39,00
|-0,82
|Koza Madencilik
|13,31
|13,41
|-0,75
|Çelebi
|71,40
|71,90
|-0,70
|Doğuş Otomotiv
|15,87
|15,98
|-0,69
|Kardemir (D)
|3,08
|3,10
|-0,65
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Kaynak: AA