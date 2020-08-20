Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Odaş Elektrik 2,43 2,51 -3,19 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,43 2,51 -3,19 Mavi Giyim 38,18 39,30 -2,85 Torunlar GMYO 3,48 3,56 -2,25 Özak GMYO 3,66 3,74 -2,14 GSD Holding 2,31 2,36 -2,12 Emlak Konut GMYO 2,02 2,06 -1,94 Koza Madencilik 13,47 13,73 -1,89 İş Finansal Kiralama 3,68 3,75 -1,87 Koç Holding 15,43 15,72 -1,84 Yapı ve Kredi Bankası 2,14 2,18 -1,83 Koza Altın 82,80 84,30 -1,78 Karsan Otomotiv 2,79 2,84 -1,76 Kartonsan 615,00 625,90 -1,74 Arçelik 22,52 22,90 -1,66 Sabancı Holding 8,11 8,24 -1,58 Türk Telekom 7,08 7,19 -1,53 Coca Cola İçecek 44,28 44,96 -1,51 Bim Mağazalar 69,00 70,05 -1,50 İş Yatırım Menkul Değerler 7,34 7,45 -1,48 Ereğli Demir Çelik 8,71 8,84 -1,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA