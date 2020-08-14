Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Hektaş 12,32 13,18 -6,53 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 12,32 13,18 -6,53 Ford Otosan 86,80 90,85 -4,46 Turkcell 14,84 15,44 -3,89 Enka İnşaat 6,53 6,77 -3,55 Çimsa 12,07 12,50 -3,44 Migros Ticaret 37,08 38,40 -3,44 Yataş 7,59 7,86 -3,44 Klimasan Klima 13,67 14,15 -3,39 Bizim Mağazaları 14,63 15,07 -2,92 Türk Telekom 7,07 7,28 -2,88 Karsan Otomotiv 3,20 3,29 -2,74 Anadolu Grubu Holding 16,73 17,20 -2,73 Borusan Mannesmann 12,18 12,52 -2,72 Mavi Giyim 40,36 41,48 -2,70 İş Fin.Kir. 3,62 3,72 -2,69 T.S.K.B. 1,09 1,12 -2,68 Tümosan Motor ve Traktör 7,06 7,25 -2,62 Otokar 143,70 147,50 -2,58 MLP Sağlık 16,66 17,10 -2,57 İpek Doğal Enerji 11,03 11,32 -2,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA