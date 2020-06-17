Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 14,39 14,80 -2,77 ...
17.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:33
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|14,39
|14,80
|-2,77
|Akçansa
|12,43
|12,75
|-2,51
|Bizim Mağazaları
|17,87
|18,21
|-1,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,20
|12,40
|-1,61
|Ege Endüstri
|626,30
|635,20
|-1,40
|Pegasus
|56,35
|57,15
|-1,40
|TAV Havalimanları
|19,07
|19,31
|-1,24
|Turkcell
|14,56
|14,74
|-1,22
|Ülker Bisküvi
|24,86
|25,16
|-1,19
|Çelebi
|80,05
|81,00
|-1,17
|Aselsan
|32,16
|32,52
|-1,11
|Kerevitaş Gıda
|4,47
|4,52
|-1,11
|Aksa Enerji
|4,82
|4,87
|-1,03
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,75
|6,82
|-1,03
|Good-Year
|5,23
|5,28
|-0,95
|Enerjisa Enerji
|8,24
|8,31
|-0,84
|Sasa Polyester
|10,67
|10,76
|-0,84
|Ereğli Demir Çelik
|8,31
|8,38
|-0,84
|İş Bankası (C)
|5,12
|5,16
|-0,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,75
|6,80
|-0,74
Kaynak: AA