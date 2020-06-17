Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Alkim Kimya 14,39 14,80 -2,77 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 14,39 14,80 -2,77 Akçansa 12,43 12,75 -2,51 Bizim Mağazaları 17,87 18,21 -1,87 Kordsa Teknik Tekstil 12,20 12,40 -1,61 Ege Endüstri 626,30 635,20 -1,40 Pegasus 56,35 57,15 -1,40 TAV Havalimanları 19,07 19,31 -1,24 Turkcell 14,56 14,74 -1,22 Ülker Bisküvi 24,86 25,16 -1,19 Çelebi 80,05 81,00 -1,17 Aselsan 32,16 32,52 -1,11 Kerevitaş Gıda 4,47 4,52 -1,11 Aksa Enerji 4,82 4,87 -1,03 Anadolu Hayat Emeklilik 6,75 6,82 -1,03 Good-Year 5,23 5,28 -0,95 Enerjisa Enerji 8,24 8,31 -0,84 Sasa Polyester 10,67 10,76 -0,84 Ereğli Demir Çelik 8,31 8,38 -0,84 İş Bankası (C) 5,12 5,16 -0,78 Tümosan Motor ve Traktör 6,75 6,80 -0,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA