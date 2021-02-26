Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
26.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:42
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Good-Year
|9,31
|9,92
|-6,15
|Aksa Enerji
|10,67
|11,28
|-5,41
|Tekfen Holding
|16,23
|17,00
|-4,53
|Karsan Otomotiv
|4,05
|4,23
|-4,26
|Brisa
|29,54
|30,70
|-3,78
|Çimsa
|21,80
|22,60
|-3,54
|Verusa Holding
|60,20
|62,05
|-2,98
|Odaş Elektrik
|3,71
|3,82
|-2,88
|Akçansa
|18,60
|19,12
|-2,72
|Bursa Çimento
|4,43
|4,55
|-2,64
|Emlak Konut GMYO
|2,25
|2,31
|-2,60
|Hektaş
|27,72
|28,40
|-2,39
|İş Yatırım Menkul Değerler
|20,80
|21,30
|-2,35
|Zorlu Enerji
|2,51
|2,57
|-2,33
|Akiş GMYO
|2,97
|3,04
|-2,30
|Coca Cola İçecek
|70,65
|72,30
|-2,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,10
|24,66
|-2,27
|Konya Çimento
|1.177,00
|1.204,00
|-2,24
|Alarko GMYO
|23,80
|24,34
|-2,22
|Şekerbank
|1,33
|1,36
|-2,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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