Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

26.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:42
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Good-Year9,319,92-6,15
Aksa Enerji10,6711,28-5,41
Tekfen Holding16,2317,00-4,53
Karsan Otomotiv4,054,23-4,26
Brisa29,5430,70-3,78
Çimsa21,8022,60-3,54
Verusa Holding60,2062,05-2,98
Odaş Elektrik3,713,82-2,88
Akçansa18,6019,12-2,72
Bursa Çimento4,434,55-2,64
Emlak Konut GMYO2,252,31-2,60
Hektaş27,7228,40-2,39
İş Yatırım Menkul Değerler20,8021,30-2,35
Zorlu Enerji2,512,57-2,33
Akiş GMYO2,973,04-2,30
Coca Cola İçecek70,6572,30-2,28
Kordsa Teknik Tekstil24,1024,66-2,27
Konya Çimento1.177,001.204,00-2,24
Alarko GMYO23,8024,34-2,22
Şekerbank1,331,36-2,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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