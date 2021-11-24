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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan60,3554,909,93
SASA Polyester37,8434,968,24
Enka İnşaat15,4314,268,20
TAV Havalimanları30,9029,066,33
Pegasus100,8095,405,66
Ege Endüstri1.689,401.599,805,60
Türk İlaç Serum10,399,845,59
Hektaş10,279,755,33
Gözde Girişim8,948,524,93
ASELSAN20,2419,294,92
Sarkuysan18,0017,194,71
QUA Granite Hayal Yapı12,1511,624,56
İskenderun Demir Çelik19,7918,944,49
Akçansa17,6516,983,95
Tofaş Oto Fabrikası78,0575,153,86
Deva Holding28,9627,903,80
Global Yat. Holding2,242,163,70
Bera Holding11,3410,963,47
Halkbank4,844,683,42
Alarko Holding11,3911,023,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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