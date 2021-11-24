Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|60,35
|54,90
|9,93
|SASA Polyester
|37,84
|34,96
|8,24
|Enka İnşaat
|15,43
|14,26
|8,20
|TAV Havalimanları
|30,90
|29,06
|6,33
|Pegasus
|100,80
|95,40
|5,66
|Ege Endüstri
|1.689,40
|1.599,80
|5,60
|Türk İlaç Serum
|10,39
|9,84
|5,59
|Hektaş
|10,27
|9,75
|5,33
|Gözde Girişim
|8,94
|8,52
|4,93
|ASELSAN
|20,24
|19,29
|4,92
|Sarkuysan
|18,00
|17,19
|4,71
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,15
|11,62
|4,56
|İskenderun Demir Çelik
|19,79
|18,94
|4,49
|Akçansa
|17,65
|16,98
|3,95
|Tofaş Oto Fabrikası
|78,05
|75,15
|3,86
|Deva Holding
|28,96
|27,90
|3,80
|Global Yat. Holding
|2,24
|2,16
|3,70
|Bera Holding
|11,34
|10,96
|3,47
|Halkbank
|4,84
|4,68
|3,42
|Alarko Holding
|11,39
|11,02
|3,36
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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