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Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv3,663,73-1,88
Doğan Holding2,762,80-1,43
Erbosan128,50130,00-1,15
Deva Holding24,0424,30-1,07
Ülker Bisküvi19,8119,99-0,90
Pegasus91,6592,45-0,87
Aksa23,1823,38-0,86
Anadolu Grubu Holding29,2229,40-0,61
Ford Otosan198,30199,40-0,55
Emlak Konut GMYO2,052,06-0,49
Gübre Fabrikaları69,6069,85-0,36
ARD Bilişim Teknolojileri50,0050,15-0,30
Coca Cola İçecek88,5588,80-0,28
Şok Marketler Ticaret11,6011,63-0,26
Biotrend Çevre ve Enerji21,2621,30-0,19
Enerjisa Enerji11,5811,60-0,17
Netaş Telekomünikasyon17,4617,49-0,17
Çimsa28,8228,86-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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