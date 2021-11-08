Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,66
|3,73
|-1,88
|Doğan Holding
|2,76
|2,80
|-1,43
|Erbosan
|128,50
|130,00
|-1,15
|Deva Holding
|24,04
|24,30
|-1,07
|Ülker Bisküvi
|19,81
|19,99
|-0,90
|Pegasus
|91,65
|92,45
|-0,87
|Aksa
|23,18
|23,38
|-0,86
|Anadolu Grubu Holding
|29,22
|29,40
|-0,61
|Ford Otosan
|198,30
|199,40
|-0,55
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|2,06
|-0,49
|Gübre Fabrikaları
|69,60
|69,85
|-0,36
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,00
|50,15
|-0,30
|Coca Cola İçecek
|88,55
|88,80
|-0,28
|Şok Marketler Ticaret
|11,60
|11,63
|-0,26
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,26
|21,30
|-0,19
|Enerjisa Enerji
|11,58
|11,60
|-0,17
|Netaş Telekomünikasyon
|17,46
|17,49
|-0,17
|Çimsa
|28,82
|28,86
|-0,14
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500