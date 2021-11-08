Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,66 3,73 -1,88 Doğan Holding 2,76 2,80 -1,43 Erbosan 128,50 130,00 -1,15 Deva Holding 24,04 24,30 -1,07 Ülker Bisküvi 19,81 19,99 -0,90 Pegasus 91,65 92,45 -0,87 Aksa 23,18 23,38 -0,86 Anadolu Grubu Holding 29,22 29,40 -0,61 Ford Otosan 198,30 199,40 -0,55 Emlak Konut GMYO 2,05 2,06 -0,49 Gübre Fabrikaları 69,60 69,85 -0,36 ARD Bilişim Teknolojileri 50,00 50,15 -0,30 Coca Cola İçecek 88,55 88,80 -0,28 Şok Marketler Ticaret 11,60 11,63 -0,26 Biotrend Çevre ve Enerji 21,26 21,30 -0,19 Enerjisa Enerji 11,58 11,60 -0,17 Netaş Telekomünikasyon 17,46 17,49 -0,17 Çimsa 28,82 28,86 -0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Son dakika: Borsa İstanbul 1595 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi