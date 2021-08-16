Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|389,60
|360,80
|7,98
|Bera Holding
|10,75
|9,99
|7,61
|Enka İnşaat
|10,16
|9,70
|4,74
|Torunlar GMYO
|3,79
|3,63
|4,41
|Borusan Mannesmann
|27,48
|26,62
|3,23
|Pegasus
|73,00
|70,80
|3,11
|Akbank
|5,64
|5,48
|2,92
|Koza Madencilik
|13,89
|13,50
|2,89
|Selçuk Ecza Deposu
|8,91
|8,66
|2,89
|Gözde Girişim
|5,71
|5,55
|2,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,36
|41,22
|2,77
|Global Yatırım Holding
|2,29
|2,23
|2,69
|Esenboğa Elektrik
|30,70
|29,96
|2,47
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,55
|2,49
|2,41
|İş Bankası (C)
|5,54
|5,41
|2,40
|Afyon Çimento
|3,81
|3,73
|2,14
|Net Holding
|3,86
|3,78
|2,12
|Erbosan
|146,90
|144,00
|2,01
|Parsan
|28,72
|28,16
|1,99
|Garanti Bankası
|9,45
|9,27
|1,94
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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