Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)SASA...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
SASA Polyester46,5442,329,97
Torunlar GMYO3,503,199,72
Bera Holding28,9626,987,34
Esenboğa Elektrik36,5034,206,73
Kartonsan63,4059,656,29
Gübre Fabrikaları70,8066,955,75
Ege Gübre232,00220,305,31
Zorlu Enerji2,142,044,90
Konya Çimento1.015,20970,204,64
Bagfaş21,9420,984,58
Kordsa Teknik Tekstil23,0222,084,26
Mavi Giyim44,0842,384,01
Hektaş29,7828,663,91
İhlas Gayrimenkul1,071,033,88
Gözde Girişim7,086,823,81
Parsan31,5830,463,68
Borusan Mannesmann26,1225,203,65
Şekerbank1,141,103,64
Çemaş Döküm1,181,143,51
Ege Endüstri1.475,701.427,003,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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