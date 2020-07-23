Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 17,64 18,02 -2,11 ...
23.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:31
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|17,64
|18,02
|-2,11
|Tat Gıda
|11,36
|11,56
|-1,73
|Türk Traktör
|96,40
|97,60
|-1,23
|Alarko GMYO
|17,73
|17,88
|-0,84
|Emlak Konut GMYO
|2,35
|2,37
|-0,84
|Torunlar GMYO
|4,94
|4,98
|-0,80
|Bizim Mağazaları
|18,90
|19,01
|-0,58
|Yataş
|8,61
|8,65
|-0,46
|Otokar
|169,70
|170,40
|-0,41
|Özak GMYO
|4,74
|4,75
|-0,21
|DO-CO
|340,20
|340,50
|-0,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,46
|12,47
|-0,08
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Kaynak: AA