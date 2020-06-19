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Son dakika haberi: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Bir son dakika haberine göre Türkiye'de dün günlük bazda 782 bin 38 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 791 bin 755 megavatsaat oldu.

Son dakika haberi: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
19.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:53

Türkiye'de dün günlük bazda 782 bin 38 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 791 bin 755 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 446 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 270 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 782 bin 38 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 791 bin 755 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 203 bin 501 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 152 bin 921 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 150 bin 791 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 670 megavatsaat elektrik ithalatı, 953 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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