Son dakika haberi! Güngören'de tekstil imalathanesindeki yangında ölen 4 işçinin otopsisi sürüyor

Güngören'de tekstil malzemeleri üretilen imalathanede çıkan yangında hayatını kaybeden 4 işçinin otopsi işlemleri sürüyor.

Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta boya ve kimyasal malzemeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği iş yerindeki yangınla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Büyük hasarın oluştuğu 5 katlı binanın etrafı demir bariyerlerle çevrilirken, olay yeri inceleme ekipleri de içeride inceleme yapıyor.

Belediye ekipleri de yangın sırasında binanın önüne dökülen malzemeleri kaldırarak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yangından korunmak için kendilerini kilitledikleri tuvalette dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren 4 yabancı uyruklu işçinin cenazeleri de Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İşçilerin cenazesinin otopsi işlemleri sürüyor.

Bu arada, hayatını kaybeden işçilerden birinin yakınının cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldiği öğrenildi.

4 kişi gözaltına alındı

Güngören'deki tekstil imalathanesine dün meydana gelen yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte söndürülmüş, yüksekten atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Ayakta tedavi edilen bir işçinin beyanı üzerine binada araştırma yapan ekipler, yangından korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen 4 yabancı uyruklu işçinin dumandan zehirlenerek öldüğünü tespit etmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 iş yeri yetkilisi gözaltına alınmıştı.