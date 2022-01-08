Son dakika haberi! Güngören'de park halindeki kamyona çarpan panelvandaki bir kişi öldü

Güngören'de park halindeki kamyona arkadan çarpan panelvandaki bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda Merter istikametine giden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 ZT 4008 plakalı panelvan, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada, araçta sıkışan Berfin Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan ve alkollü olduğu belirlenen Ahmet T. Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ahmet T. Ç'nin sürücü olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Polisin, sürücüyü belirlemek için olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

İncelemelerin ardından Berfin Ç'nin cesedinin de sıkıştığı yerden çıkarılarak, Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği belirtildi.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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