Güngören'de kaza yapan araç tramvay yolu girdi (1) - Haberler
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Güngören'de kaza yapan araç tramvay yolu girdi (1)

Güngören'de kaza yapan araç tramvay yolu girdi (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN Tramvay İstasyonu yakınında sürücü kursu aracı ile yoldaki başka bir araç çarpıştı.

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GÜNGÖREN Tramvay İstasyonu yakınında sürücü kursu aracı ile yoldaki başka bir araç çarpıştı. Savrulan sürücü kursu aracı tramvay yolunda yan yattı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu. Metro İstanbul'da yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda karayolu aracının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi. Aracın tamvay yolundan kaldırılması çalışmalarının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.


Güngören'de kaza yapan araç tramvay yolu girdi (1)

Güngören'de kaza yapan araç tramvay yolu girdi (1)

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