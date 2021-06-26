Son dakika haberi | GÜNGÖREN'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN VE MÜHÜRLENEN BİNANIN YIKILMASINA KARAR VERİLDİ
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Son dakika haberi | GÜNGÖREN'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN VE MÜHÜRLENEN BİNANIN YIKILMASINA KARAR VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre GÜNGÖREN'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN VE MÜHÜRLENEN BİNANIN YIKILMASINA KARAR VERİLDİHaber - Kamera: Ahmet YEŞİLMEN - Vedat BAYRAKTAR/ GÜNGÖREN'de cumartesi günü meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında çatlaklar oluşan ve sakinleri tahliye edilen binanın yıkılmasına karar verildi.

GÜNGÖREN'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN VE MÜHÜRLENEN BİNANIN YIKILMASINA KARAR VERİLDİ

Haber - Kamera: Ahmet YEŞİLMEN - Vedat BAYRAKTAR/ GÜNGÖREN'de cumartesi günü meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında çatlaklar oluşan ve sakinleri tahliye edilen binanın yıkılmasına karar verildi. Bina sakinlerinden de bir ay içerisinde eşyalarını boşaltmaları istendi.

İstanbul'da geçen cumartesi günü meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören'de Sanayi Mahallesi Doruk Sokak'taki binada çatlaklar oluşurken, balkonunun bir kısmı çöktü. 16 daire ve 5 iş yerinin bulunduğu bina boşaltılarak, mühürlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, inceleme yapmak üzere kolonlardan karot örnekleri aldı. Yapılan incelemelerin ardından binanın yıkılmasına karar verildi. Bina sakinlerinden de bir ay içerisinde eşyalarını boşaltmaları istendi.

"KOMŞULARIMIZ İÇİN ÜZÜLDÜK"

Yıkım kararıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren komşu esnaf Kadir Özcan, "Bugün yıkılacağına dair kesin bir karar almışlar. Komşularımız için üzüldük. 1 ay süre verilmiş bu süre içerisinde boşaltılacak ve yıkılacak" dedi.

"TEBLİGAT GELİNCE 1 AY SÜRE VERİLECEK"

Binanın toprak sahibi olan Mahmut Baysal, "Yıkım kararı çıktı. Bize henüz tebligatlar gelmedi. Biz hemen belediyeye gidip imar müdürlüğünden cevap aldık. Şu an biz evlerimize girip eşyalarımızı bile toplayamıyoruz. Çünkü şu an sorumluluk belediyenin olduğu için vatandaşlarını riske edemiyor. Tebligatlar elimize ulaşınca da bize 1 ay kadar bir süre verecekler" dedi.

Son dakika haberi | GÜNGÖREN'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN VE MÜHÜRLENEN BİNANIN YIKILMASINA KARAR VERİLDİ
Son dakika haberi | GÜNGÖREN'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN VE MÜHÜRLENEN BİNANIN YIKILMASINA KARAR VERİLDİ
Son dakika haberi | GÜNGÖREN'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN VE MÜHÜRLENEN BİNANIN YIKILMASINA KARAR VERİLDİ
Son dakika haberi | GÜNGÖREN'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN VE MÜHÜRLENEN BİNANIN YIKILMASINA KARAR VERİLDİ
Son dakika haberi | GÜNGÖREN'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN VE MÜHÜRLENEN BİNANIN YIKILMASINA KARAR VERİLDİ
Son dakika haberi | GÜNGÖREN'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN VE MÜHÜRLENEN BİNANIN YIKILMASINA KARAR VERİLDİ
Son dakika haberi | GÜNGÖREN'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN VE MÜHÜRLENEN BİNANIN YIKILMASINA KARAR VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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