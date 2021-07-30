Boğazına cisim kaçan çocuğu hastaneye böyle yetiştirdiler
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Boğazına cisim kaçan çocuğu hastaneye böyle yetiştirdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boğazına cisim kaçan çocuğu hastaneye böyle yetiştirdiler Yaşanan panik anları kameraya yansıdı Güngören'de evde oynarken boğazına bir cisim kaçan çocuğu, ailesi koşarak hastaneye yetiştirdi.

Boğazına cisim kaçan çocuğu hastaneye böyle yetiştirdiler

Yaşanan panik anları kameraya yansıdı

İSTANBUL - Güngören'de evde oynarken boğazına bir cisim kaçan çocuğu, ailesi koşarak hastaneye yetiştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. Evinde oyun oynayan çocuğun boğazına bir cisim kaçtı. Çocuğun nefes almakta zorlandığını gören aile, koşarak en yakın hastaneye gitti. Hastanede çocuğa müdahale edilerek boğazına kaçan cisim çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Ailenin çocuklarını kurtarmak için hastaneye koşma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Boğazına cisim kaçan çocuğu hastaneye böyle yetiştirdiler
Boğazına cisim kaçan çocuğu hastaneye böyle yetiştirdiler
Boğazına cisim kaçan çocuğu hastaneye böyle yetiştirdiler
Boğazına cisim kaçan çocuğu hastaneye böyle yetiştirdiler
Boğazına cisim kaçan çocuğu hastaneye böyle yetiştirdiler
Boğazına cisim kaçan çocuğu hastaneye böyle yetiştirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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