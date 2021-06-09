Son dakika haberi: Güneydoğu Avrupa ülkelerinin spordan sorumlu bakanları, Park'ı ziyaret etti
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Son dakika haberi: Güneydoğu Avrupa ülkelerinin spordan sorumlu bakanları, Park'ı ziyaret etti

Son dakika haberi: Güneydoğu Avrupa ülkelerinin spordan sorumlu bakanları, Park'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Güneydoğu Avrupa ülkelerinin spordan sorumlu bakanları, Vodafone Park'ta ağırlandı.

Güneydoğu Avrupa ülkelerinin spordan sorumlu bakanları, Vodafone Park'ta ağırlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Birinci Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı için Türkiye'de bulunan isimleri Vodafone Park'ta konuk etti.

Etkinlikte, Moldova Eğitim, Kültür ve Araştırma Bakanı Lilia Pogolsa, Karadağ Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Vesna Bratic, Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı Andrey Kuzmanov, Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Ankica Gudeljevic, Yunanistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Eleftherios Avgenakis, Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Daulina Osmani, Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Kostandin Shkurti, Romanya Devlet Spor Dairesi Sekreteri Csongor Oltean ile Hırvatistan Devlet Spor Dairesi Sekreteri Tomislav Druzak yer aldı.

Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret eden konuk yetkililer, daha sonra Vodafone Park'ı gezdi ve basın toplantı salonunda stadın yapım aşamalarını anlatan tanıtım filmini izledi.

Ahmet Nur Çebi, ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile konuk yetkililere isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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