Son dakika haberi | Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı
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Son dakika haberi | Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı

Son dakika politika haberine göre Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için Pyongyang'a verdiği taahhütlere sıkı sıkıya bağlı kalması noktasında çağrıda bulundu.

Son dakika haberi | Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı
25.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:02

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için Pyongyang'a verdiği taahhütlere sıkı sıkıya bağlı kalması noktasında çağrıda bulundu.

Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Kore Yarımadası'nda barışın sağlanması ve nükleer silahlardan arındırılması için diplomatik çabaları desteklemeye ve Kuzey Kore'ye verdiği taahhütlere sıkı sıkıya bağlı kalması noktasında çağrıda bulundu. Jeong ve Esper, 1950-1953 Kore Savaşı'nın başlamasının 70. yılı dolayısıyla yayınladıkları ortak bildiride Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması için çalışmayı taahhüt ettikleri belirtildi. Ayrıca bildiride, Eylül 2018'de yapılan Koreler arası görüşmeler ve Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleştirilen ABD-Kuzey Kore zirvesi görüşmelerinin ardından yayınlanan ortak bildirileri uyum içinde yerine getirme çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore yönetimine karşı propaganda amaçlı broşür ve balonların gönderilmesi iki ülke arasında yeniden gerilimin yaşanmasına neden olmuş, Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinden kendini sorumlu tutan Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul istifa etmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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