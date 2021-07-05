Son dakika haberi | Güney Kıbrıs'ta çıkan yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Güney Kıbrıs'ta çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi | Güney Kıbrıs'ta çıkan yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde hafta sonu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde hafta sonu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Cumartesi günü öğle saatlerinde çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Limasol'a bağlı Arakapas köyünde başlayan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 55 kilometrekarelik bir alan küle döndü.

Yangında 50 ev yıkılırken, hayvanlar telef oldu, birçok araç yandı.

Rum hükümeti yangında zarar gören yerlerin tespiti için çalışma başlattı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güney Kıbrıs'taki yangın ölüme neden oldu, acil durum ilan edildi
Güney Kıbrıs'taki yangın ölüme neden oldu, acil durum ilan edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İbrahim Selim Ayşegül Çınar Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Salih Uçan Burak Elmas Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Güney Kıbrıs'ta çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 09:38:02. #1.16#

title