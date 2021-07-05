Son dakika haberi | Güney Kıbrıs'ta çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde hafta sonu çıkan yangın kontrol altına alındı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde hafta sonu çıkan yangın kontrol altına alındı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Cumartesi günü öğle saatlerinde çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Limasol'a bağlı Arakapas köyünde başlayan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 55 kilometrekarelik bir alan küle döndü.
Yangında 50 ev yıkılırken, hayvanlar telef oldu, birçok araç yandı.
Rum hükümeti yangında zarar gören yerlerin tespiti için çalışma başlattı. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı