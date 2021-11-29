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Son dakika haberi | Güney Afrikalı Bakan Lindiwe Zulu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Güney Afrikalı Bakan Lindiwe Zulu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Sosyal Kalkınma Bakanı Lindiwe Zulu'nun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Sosyal Kalkınma Bakanı Lindiwe Zulu'nun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Güney Afrika'nın resmi basın kuruluşu SA News'in haberinde, Kovid-19'a yakalandığı tespit edilen Bakan Zulu'nun ev karantinasına alındığı belirtildi.

Zulu, yaptığı açıklamada, sağlık durumunun şu an için iyi olduğu bilgisini paylaşarak, Güney Afrikalıları virüse karşı aşılanmaya davet etti.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 961 bini geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 858 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Yeni vakaların yüzde 80'den fazlası ülkenin en büyük eyaleti Gauteng'de tespit edildi.

Bugün kaydedilen vakalarla toplam vaka sayısı 2 milyon 961 bin 406'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artışla 89 bin 797 olarak güncellendi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütünce "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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