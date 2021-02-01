Son dakika haberi | Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, Kovid-19 kısıtlamalarını gevşeteceklerini açıkladı
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Son dakika haberi | Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, Kovid-19 kısıtlamalarını gevşeteceklerini açıkladı

01.02.2021 23:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:18
Son dakika haberi | Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, Kovid-19 kısıtlamalarını gevşeteceklerini açıkladı

Son dakika haber... Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ülkede Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan düşüşten dolayı bazı kısıtlamalarda gevşemeye gidileceğini bildirdi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ülkede Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan düşüşten dolayı bazı kısıtlamalarda gevşemeye gidileceğini bildirdi.

Başkan Ramaphosa ulusa sesleniş konuşmasında, son iki haftada Kovid-19 vaka sayılarında yüzde 40'ın üzerinde düşüş kaydedildiğini, daha önce virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan plaj ve alkol yasağının kaldırıldığını belirtti.

Alkol satışlarının pazartesi ile perşembe günleri arasında, 10.00-18.00 saatleri arasında serbest bırakılacağını açıklayan Ramaphosa, plajlar ve parkların da bazı sağlık prosedürlerine uyulmak suretiyle yeniden halka açılacağını kaydetti.

Ramaphosa, sokağa çıkma yasağının 23.00'dan 04.00'e kadar uygulanacağını belirterek, ibadethanelerdeki dini toplantılara da iç mekanda en fazla 50 kişi, dış mekanda ise en fazla 100 kişi sınırlamasıyla izin verileceğini aktardı.

Sosyal, siyasi ve spor toplantılarına yönelik yasakların devam ettiğini vurgulayan Ramaphosa, cenaze törenleri için 50 kişi sınırının hala geçerli olduğunu hatırlattı.

Ramaphosa, bugün 1 milyon doz Kovid-19 aşısının ülkeye ulaştığını, şubat sonuna kadar 500 bin aşının daha teslim alınacağını ifade etti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Program'dan (COVAX) 12 milyon doz aşı tedarik edeceklerini söyleyen Ramaphosa, Johnson & Johnson firmasıyla 9 milyon doz, Pfizer firmasıyla da 20 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Rapahosa, aşıların uygulanması için ülke genelinde 200 tesis belirlediklerinin, sağlık çalışanlarının aşılamada öncelikli olacağının altını çizdi.

Belgesiz göçmenler dahil Güney Afrika'daki herkesin aşılardan yararlanacağını belirten Ramaphosa, "Hiç kimse istemediği sürece aşı olmaya zorlanmayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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