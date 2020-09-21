Son dakika haberi... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 661 bini geçti
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Son dakika haberi... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 661 bini geçti

Son dakika haberleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1555 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 661 bin 211'e yükseldi.

Son dakika haberi... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 661 bini geçti
21.09.2020 02:05 | Son Güncelleme: 21.09.2020 02:08

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1555 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 661 bin 211'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 15 bin 953'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 661 bin 211'e yükseldi.

Bugüne kadar 4 milyon 41 bin 453 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 590 bin 71'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Adam Abu
Adam Abu
AA Editörü
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