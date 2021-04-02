Son dakika haberi! Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik'te mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesi için asker gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik'te mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesi için asker gönderdi

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik'te mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesi için asker gönderdi

Son dakika gündem haberi: Güney Afrika Cumhuriyeti, 24 Mart'tan bu yana devam eden terör saldırıları nedeniyle Mozambik'te mahsur kalan vatandaşlarını kurtarmak için bu ülkeye asker gönderdiğini duyurdu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 24 Mart'tan bu yana devam eden terör saldırıları nedeniyle Mozambik'te mahsur kalan vatandaşlarını kurtarmak için bu ülkeye asker gönderdiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetine (SANDF) ait birliğin, Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün terör saldırıları düzenlediği Cabo Delgado bölgesine gönderildiği bilgisini paylaştı.

Ramaphosa, "Mozambik'te mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalara başladık. SANDF, vatandaşlarımızı güvenli şekilde tahliye edecek ve Mozambik'teki vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Palma kentindeki sivillerin tahliyesi sürüyor

Cabo Delgado eyaletinin Palma kentine geçen hafta yapılan saldırılarla sarsılan ülke, bölgedeki sivilleri tahliyeye çalışıyor.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ve Afrika Birliği (AfB), teröre karşı Mozambik hükümetine desteğe hazır olduklarını açıkladı.

Ülke medyasında, 24 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişiden de halen haber alınamadığı aktarılıyor.

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı kentte, halkın bir kısmı Cabo Delgado eyaletinin başkenti Pemba'ya kaçarken, bir kısmının ise Tanzanya'ya geçtiği belirtiliyor.

Fransız şirketi Total'in doğal gaz çıkarma tesisi inşasına yakın konumda bulunan Palma'da, saldırılardan bu yana iletişim hatları da kesik durumda.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi de evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Mustafa Şentop Binali Yıldırım Ali İhsan Yavuz
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hülya Avşar Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik'te mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesi için asker gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 16:07:18. #1.14#
title