Son dakika haberi... Güney Afrika Cumhuriyeti aşı teknoloji transfer merkezi olmaya hazırlanıyor

Son dakika gündem haberi... Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı teknoloji transferi olmaya hazırlanıldığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı teknoloji transferi olmaya hazırlanıldığı bildirildi.

Güney Afrika CumhuriyetiRamaphosa tarafından bugün yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Dünya Sağlık Örgütü'yle (WHO) iş birliğinde, bir aşı teknoloji merkezi kurulacağını belirtti.

Güney Afrika'nın bu sayede mRNA teknolojisine dayanan, kendi Kovid-19 aşılarını da üreteceğini ifade eden Ramaphosa, bu teknoloji, bilgi ve uzmanlık yatırımıyla, aşı geliştirme ve üretiminin de ötesinde, yeni bir inovasyon ve ilerleme çağına geçeceğiz." dedi.

Ramaphosa, bu girişimin sadece Güney Afrika'ya faydasıyla sınırlı kalmayıp, Afrika'nın aşı ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Güney Afrika'da Kovid-19

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 9 bin 160 kişinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 839 bin 479'a yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 58 bin 795'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik