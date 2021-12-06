Son dakika haberi | Güney Afrika Cumhurbaşkanı'ndan, Afrika ülkelerine kendi aşılarını üretme çağrısı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Afrika ülkelerini kendi aşılarını üretme çabalarına öncelik vermeye çağırdı.

Ulusal basında çıkan habereler göre, Ramaphosa, Batı Afrika gezisi kapsamında ziyarette bulunduğu Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen Gana-Güney Afrika İş Forumu'na katıldı.

Ramaphosa, burada yaptığı konuşmada, Afrika vatandaşlarını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın en hızlı yolunun, kıta ülkelerinin kendi aşılarını üretmeleri, aynı zamanda yerli ilaç üretim kapasitesinin oluşturulmasına izin verilmesi olduğunu söyledi.

Afrika ülkelerine, kendi aşılarını üretme çabalarına öncelik verme çağrısında bulan Ramaphosa, "Afrikalı liderler olarak dirençli bir iyileşme için stratejiler benimsememiz gerekiyor ve bunu yapmanın en iyi yollarından biri kendi aşılarımızı üretmektir." dedi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo da Kovid-19 aşısı sıkıntısının, Gana'nın kendi aşılarını yurt içinde üretme kapasitesini geliştirmesi ve dışa bağımlılığı azaltması gerektiği anlamına geldiğini belirtti.

Akufo-Addo, Gana'nın gelecekte bu konuda kendi kendine yeterli olması ve bu tür olaylarla başa çıkmak için daha iyi hazırlanması gerektiğini söyledi.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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