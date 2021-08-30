Son dakika haberi | Güney Afrika, 2030'a kadar yenilenebilir enerjiye 7,2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor
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Son dakika haberi | Güney Afrika, 2030'a kadar yenilenebilir enerjiye 7,2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor

Son dakika haberi | Güney Afrika, 2030'a kadar yenilenebilir enerjiye 7,2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Güney Afrika'nın ulusal enerji firması Eskom'un, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji projelerine yaklaşık 7,2 milyar dolar (106 milyar rand) yatırım yapacağı belirtildi.

Güney Afrika'nın ulusal enerji firması Eskom'un, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji projelerine yaklaşık 7,2 milyar dolar (106 milyar rand) yatırım yapacağı belirtildi.

News 24'ün haberine göre, ülkenin elektrik ihtiyacının neredeyse tamamını tek başına karşılayan kamu iktisadi kuruluşu Eskom'un gelecek 9 yıl içinde, rüzgar enerjisi projelerine yaklaşık 4,2 milyar dolar (61,7 milyar rand) ve güneş enerjisi projelerine de yaklaşık 3 milyar dolar (44,3 milyar rand) yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

Haberde, elektrik üretiminin büyük kısmını kömürle çalışan termik santrallardan karşılayan firmanın, bu projelerden bir kısmını kapatılacak termik santral alanlarında yenilenebilir enerji projelerini hayata geçireceği kaydedildi.

Hali hazırda 27,2 milyar dolar (400 milyar rand) borcu olan Eskom'un bu projeleri ortaklıklar yoluyla gerçekleştirmesi bekleniyor.

Projeler hayata geçtiğinde, ülkenin yenilenebilir enerji üretim kapasitesinde yıllık 6 bin megavatlık artış öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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Son dakika haberi | Güney Afrika, 2030'a kadar yenilenebilir enerjiye 7,2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor - Haberler Ekonomi
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