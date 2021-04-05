Son dakika haberi... Güneş enerjisi geleceğin yatırımı oluyor
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Son dakika haberi... Güneş enerjisi geleceğin yatırımı oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Güneş enerjisi geleceğin yatırımı oluyor

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da güneş enerjisi sistemlerinden üretilen elektrik, geleceğin en önemli enerji yatırımı haline geliyor.

Şanlıurfa'da güneş enerjisi sistemlerinden üretilen elektrik, geleceğin en önemli enerji yatırımı haline geliyor. Her yıl katlanarak artan yatırım hem kamudaki elektrik enerjisi ihtiyacını karşıladı hem de özel sektörde birçok alanda kullanılmaya başlandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneşli gün süresi en fazla olan illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da güneş enerjisi ile yenilenebilir enerji sistemlerine yatırım her geçen yıl artıyor. Yılda güneşlenme süresi 3 bin saatin üzerinde olan kentte, güneş enerjisinden elde edilen elektriğin kamu ve özel sektörde kullanılmasıyla her yıl milyonlarca lira tasarruf elde ediliyor. Harran Üniversitesi (HRÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azmi Aktacir, bölgenin yenilenebilir enerji kaynaklarına oldukça yüksek oranda yatırım yapmaya başladığını söyledi.

"Yatırımlar artarak devam ediyor"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azmi Aktacir, güneş enerjisi ile ilgili açıklamasında, "Güneydoğu'da bulunan Şanlıurfa ilimiz, özellikle güneşlenme süresi oldukça yüksek bir ildir. Yaklaşık olarak yılda 3 bin saatin üzerinde bir güneşlenme süresi var. Dolayısıyla yüksek bir potansiyele sahip bir kent diyebiliriz. Bu potansiyelden yüksek oranda faydalanılmaya başlandı. Yoğun bir şekilde güneş enerjisi santralleri şehrimizde kuruluyor. Türkiye'de bu noktada sayılı iller arasında Şanlıurfa yerini aldı. Yüksek yatırımların geldiği bir bölgede yar alıyoruz. Genel olarak bakıldığı zaman geniş bir coğrafyada bulunması, şehrimizin tarımsal bir üretimin olmasından dolayı da yeni bir enerji kaynağı ihtiyacı ortaya çıktı. Bu güneş enerjisi kaynağının kullanılması da oldukça önemlidir. Bu konuda hem kamuda hem de özel sektörde yatırımlar giderek artıyor. Üniversitemiz içerisinde bulunan santral ile Harran Üniversitesi'nin elektrik enerjisinin büyük bir bölümü karşılanmış oluyor. Oldukça iyi bir yatırım olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kamu yatırımları için örnek projelerden bir tanesi olduğunu belirtebilirim. Bu projelerin kamudaki binaların enerji ihtiyacının karşılanması için uygulanmasını şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

Çiftçilerin elektrik sorununa neşter

Aktacir, çiftçilerin güneş enerjisinden elde ettiği elektriği sulamada kullanmaya başladığını da belirterek, "Çiftçilerimiz tarlalarında kendi sistemlerini kurarak çok verimli bir şekilde güneş enerjisinden faydalanabilirler. Özellikle güneşten aldıkları enerji ile elektrik elde ederek, tarlalarında sulama ihtiyacında kullanabilirler. Projelerimizden yararlanmak, destek almak isteyen vatandaşlarımız ve çiftçilerimize örnek projelerimizle destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de birçok noktada güneş enerjisi sistemleri projelerini hayata geçirerek kamuda tasarruf elde ediyor. Yenilenebilir enerji üretimi seçeneklerinden olan GES projeleri ile enerji bağımlılığından kurtulmak ve tasarruf elde etmek için harekete geçen belediye, şehrin birçok noktasında her gün yeni yatırımlar yapıyor. Belediye son olarak Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde yapımı tamamlanan GES projelerinin yanında Karaköprü ilçesinde yapılması planlanan yenilenebilir enerji santralleri ile kamuda elektrik bağımlılığını en aza düşürmeyi hedefliyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi... Güneş enerjisi geleceğin yatırımı oluyor
Son dakika haberi... Güneş enerjisi geleceğin yatırımı oluyor
Son dakika haberi... Güneş enerjisi geleceğin yatırımı oluyor
Son dakika haberi... Güneş enerjisi geleceğin yatırımı oluyor
Son dakika haberi... Güneş enerjisi geleceğin yatırımı oluyor
Son dakika haberi... Güneş enerjisi geleceğin yatırımı oluyor
Son dakika haberi... Güneş enerjisi geleceğin yatırımı oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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