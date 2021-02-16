Son dakika haberi: GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'ne ve "Yunus: Aşka Yolculuk" konserine katılacak.