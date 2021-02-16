Son dakika haberi: GÜNDEM ÖZETİNE
16.02.2021 00:23 | Son Güncelleme: 16.02.2021 00:27
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'ne ve "Yunus: Aşka Yolculuk" konserine katılacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'ne ve "Yunus: Aşka Yolculuk" konserine katılacak.
(Trabzon/14.00/Ankara/18.30)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal