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Son dakika haberi: GÜNDEM ÖZETİNE

19.01.2021 01:05 | Son Güncelleme: 19.01.2021 01:08
Son dakika haberi: GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem ve beraberindekileri kabul edecek.

(İstanbul/13.30/17.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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