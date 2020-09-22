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Son dakika haberi... GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

Son dakika haberi... GÜNDEM ÖZETİNE
22.09.2020 06:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 06:54

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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