Son dakika haberi... GÜNDEM ÖZETİNE

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Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.
22.09.2020 06:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 06:54
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/15.00)
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan