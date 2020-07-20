Son dakika haberi... GÜNDEM ÖZETİ / 21 Temmuz 2020
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Son dakika haberi... GÜNDEM ÖZETİ / 21 Temmuz 2020

Son dakika haberi: 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- CHP ve HDP Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

Son dakika haberi... GÜNDEM ÖZETİ / 21 Temmuz 2020
20.07.2020 23:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 23:59

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP ve HDP Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45)

2- TBMM Genel Kurulunda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

3 - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma, ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgını ile ilgili çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri ile mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ilk ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'e resmi ziyarette bulunacak.

(Niamey)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Van)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- TFF 3. Lig 1. Grup play-off yarı final turunda Anagold 24Erzincanspor-Artvin Hopaspor ve 68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor karşılaşmaları oynanacak.

(Antalya/20.00/22.00)

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Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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