Son dakika haberi... GÜNDEM / 8 Ağustos 2020 Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hasan Diyab ile görüşecek, patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulunacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hasan Diyab ile görüşecek, patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulunacak.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, partisinin genel merkezinde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/09.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak ve Kütahya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, Gediz-Abide yolu şantiyesi ile Tavşanlı-Domaniç yolunda incelemelerde bulunacak.

(Uşak-Kütahya/09.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak, Kovid-19 testlerinden geçecek sarı-lacivertli ekip, ilk idmanına çıkacak.

(İstanbul/15.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona-Napoli ve Bayern Münih-Chelsea maçları oynanacak.

(Barselona/Münih/22.00)

ÖZEL HABER

1- MEB'den ilkokul öğrencilerine iki yeni çalışma seti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Çocuklara eğlenceli, oyun tabanlı içerikler sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf için 'Öğrenmeye Hazırım' seti hazırladık. Bu setin 4 kitabı var"

"1'inci sınıflara özel 3 fasikül halinde 'Tohum' adlı bir set hazırladık. Burada da çocuklarımızın dinleme, konuşma, okuma, yazmayı içeren dört dil becerisinin temel alındığı bir yaklaşım sergiledik"

"Velilerimiz, çocuklarımız 'Öğrenmeye Hazırım' ve 'Tohum' setlerine EBA'dan dijital olarak erişebilir"

"Çocuklarımızı, velilerimizi desteklemek için çalışmalarımız sürecek. Velilerimize ilişkin çalışmalar da geliyor. Onları da zamanı gelince paylaşacağız"

(Yıldız Aktaş-Ankara)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen profesörden 3 önemli tavsiye

Türkiye'de koronavirüse ilk yakalananlardan biri olan Prof. Dr. Cüneyt Göksoy'a göre hastalığı yenmesindeki en büyük etken, son 10 yıldır hayatında yaptığı değişiklikler

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cüneyt Göksoy:

"Sigarayı bırakarak, kilo vererek, dengeli beslenerek, hareketli bir insan haline gelmek suretiyle son on yıldır Kovid-19'a hazırlık yapıyormuşum. Vücudunuza özen gösterip sigara içmeyin, egzersiz yapın ve dengeli beslenin. Koronavirüse yakanlanmasanız bile ömrünüz uzamış olur"

"Saatim ve cep telefonumdaki kayıtlardan anlıyorum ki hastanede yattığım günlerden ikisinde oda içinde 6 kilometreden fazla yürümüşüm. Hareket ederek sağlıklı kalmak isteyen insanlar için engel yok"

(Duygu Yener-Ankara)

3- İstanbul'dan 236 noktaya ihracat

Ocak-Temmuz döneminde İstanbul'dan ihracat gerçekleştirilen ülkeler ve serbest bölgelerin bulunduğu nokta sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 6 artışla 236'ya yükseldi

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan şehrin ihracatında aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü alırken sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı, yılın 7 ayında 5 milyar 803 milyon 633 bin dolar oldu

Almanya'ya ocak-temmuz dönemindeki ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 azalmasına karşın 3 milyar 422 milyon 752 bin dolarla ilk sıradaki yerini korudu

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA