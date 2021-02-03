Son dakika haberi: GÜNDEM / 3 Şubat 2021

Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katılım sağlayacak.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katılım sağlayacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu'nu kabul edecek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüşecek.

(TBMM/14.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Valiliği, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek, Oba Kent Projesi ve Söğüt maden saha gezisi yapacak.

Bakan Kasapoğlu, Pazaryeri Gençlik Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Bilecik/12.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko tarafından askeri törenle karşılanacak. İki bakan baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

(Budapeşte) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve Gaziantep Üniversitesini ziyaret edecek, partisinin il kongresine katılacak, sivil toplum örgütü temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Gaziantep/10.00-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 7. olağan il kongresine katılacak.

(Artvin/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Iğdır/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin 7. olağan il kongresine katılacak.

(Bilecik/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin 7. olağan il kongresine iştirak edecek.

(Çankırı/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki 30 milletvekilinden oluşan heyet, basın toplantısı düzenleyecek, esnaf, çiftçi, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlarla buluşacak.

(Afyonkarahisar/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

9- AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Diyarbakır anneleri ile partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Diyarbakır 6. Olağan Kadın Kongresi'ne katılacak.

(Diyarbakır/12.20/13.10/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜKRKBESD) 2020 Yılı Sektör Raporu Lansman Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsi devlet tahvili ile avro cinsi kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

(Ankara)

3 - TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2-BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantıları devam ediyor.

(Cenevre)

GÜNCEL

1- İzmir'deki sağanak ve su baskınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İzmir) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 23. haftasına Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük-Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği ve Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/İstanbul/Kayseri/16.00/Konya/Antalya/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 21. hafta; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasından ertelenen Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Tekfen maçı oynanacak.

(İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap mücadelesinde VakıfBank, Fransa'nın ASPTT, D Grubu 2. etap müsabakasında Eczacıbaşı VitrA, Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla karşılaşacak.

(Lodz/Kaliningrad/20.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. haftadan ertelenen Ziraat Bankkart-Arkas Spor ve Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, 19. haftadan ertelenen Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Afyon Belediye Yüntaş ve 22. haftadan ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/İstanbul/13.00/Ankara/15.00/İstanbul/19.00/14.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasından ertelenen tek maç yapılacak; Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası 1 maçla başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Okullarda yüz yüze eğitim heyecanı başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlatılmasını planlıyor

Türkiye genelinde 5 milyon dolayındaki ilkokul öğrencisi de 1 Mart'ta seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçecek

Özel eğitim okullarındaki 50 binin üzerinde öğrenci, özel eğitim sınıfındaki 70 bin civarında öğrenci, ilkokul, 8 ve 12. sınıf düzeyindeki kaynaştırma yoluyla eğitim alan 150 bine yakın öğrenci de okullarında ders başı yapacak

(Selma Kasap/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Güvenlik güçleri 2021'in ilk ayında 112 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda, aralarında 1 milyon liraya kadar ödülle aranan terörist "Poyraz Bulanık" kod adlı Kurban Pehlivan'ın da bulunduğu 112 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, yeni yılın ilk ayında başlatılan "Eren-1 Tendürek", "Eren-3 Ağrı Dağı", "Eren-4 Karlıova-Varto" ve "Eren-5 Bagok" operasyonlarını sürdürüyor

Bu yıl PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 24 Ocak itibarıyla 14 oldu

(Yunus Okur/Erzurum)

3- Yeşil sahaların devleri ocakta yatırımcısına kaybettirdi

Geçen ay İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri yüzde 13,9, Fransız Olympique Lyonnais'in hisseleri yüzde 8,6 ve İtalyan ekibi Juventus'un hisseleri yüzde 5,7 düştü

Analistler, salgın nedeniyle futbol kulüplerinin 2020-2021 sezonunda gelir kaybı yaşayacağına dair öngörüler, bazı liglerde maçların ertelenmesi ve kulüplerde görülen Kovid-19 vakalarının halka açık futbol kulüplerinin ocak ayı hisse performansını olumsuz etkilediğini belirtti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı