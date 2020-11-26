Son dakika haberi: GÜNDEM / 26 Kasım 2020

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenecek "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne canlı bağlantıyla katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı"na iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenecek "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne canlı bağlantıyla katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti kabul edecek, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/11.30/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın karar duruşması sonrası Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

2- TÜİK, 2019 yılı mali kuruluş istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen, FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın karar duruşması yapılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Sabah gazetesinin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları yapılacak.

Demir Grup Sivasspor, I Grubu'nda Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Azerbaycan'ın Karabağ takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.55) (Fotoğraflı)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan 4. eleme turu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor, Kasımpaşa-Anagold 24 Erzincanspor, Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon, İttifak Holding Konyaspor-Manisa Futbol Kulübü ve Göztepe-Kırklarelispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Erzurum/13.00/İstanbul/15.00/Kayseri/17.00/Konya/19.00/İzmir/21.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/21.00) (Fotoğraflı)

5- Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü Kadıköy'de Beşiktaş'la yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürecek, teknik direktör Erol Bulut basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk ayak üçüncü ve son maçında VakıfBank, Bulgaristan'ın VC Maritza takımıyla karşılaşacak.

(Filibe/21.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın son 32 turu rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Ukrayna'nın Khimik takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasına Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-İzmit Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Adana/16.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nin grup kuraları Avrupa Hentbol Federasyonu'nun Avusturya'daki ofisinde çekilecek, Türkiye'yi bu ligde temsil eden Kastamonu Belediyespor'un rakipleri belli olacak.

(Viyana/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Türk bilim insanlarından koronavirüse karşı "antiviral" etkili koku molekülleri tespiti

ODTÜ'lü bilim insanı Doç. Dr. Çağdaş Devrim Son, sanayi kuruluşu ile ortak yürütülen projede, Kovid-19'un hava yoluyla bulaşmasını ve hastalığın akciğerlere yerleşmesini engelleme potansiyeli olan antiviral etkiye sahip koku molekülleri tespit etti

Kokuların koronavirüsün hastalık yapan protein yapısını bozduğu yönünde verileri bilgisayar ortamında test eden araştırmacılar, çalışmalarının sonuçlarını yazdıkları makalelerle bilim dünyasına duyurdu

Araştırmada, bu moleküllerin koklandığında akciğere ulaşması sayesinde vücutta 2 saat virüse karşı koruma sağladığı hipotezi öne sürülüyor

ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağdaş Devrim Son:

"Çalışmamızı bilimsel olarak gösterdik ancak toplum tarafından kullanılması için klinik deneylerinin yapılması gerekiyor"

Kimya Mühendisi Hüseyin Erdoğmuş:

"Tahmin ediyorum ki Kovid-19'ü yenebilecek bazı moleküller yakaladık. Hem ucuz hem kolay bulunur hem de stoku çok olan ham meddeleri tespit ettik"

(Selma Kasap-Ankara)

2- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Geceleri boğulur gibi uyanıyordum"

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Esat Taylan Uğurlu:

"Bir dönem oksimetre cihazıyla gezdim parmağımda. Özellikle geceleri boğulur gibi uyanıyordum"

"Yoğun bakıma giren hastaların tamamına yakını 'Hocam ben de makineye bağlanacak mıyım, ben ölecek miyim' dediğinde her ne kadar biz onlara moral vermeye çalışsak da o hastalardan bazılarının birkaç gün sonra ne yaparsak yapalım entübe edilip hayatını kaybetmesi bizi çok üzüyor"

(Mehmet Fatih Aslan/Şanlıurfa)

3- Havacılık sektörü, Kovid-19 aşısının dağıtımında küresel yarışa hazır

Kovid-19 aşısının bulunması kadar küresel dağıtımı ve lojistiğinin de zorlu bir süreç olacağı belirtilirken, 10 milyar doz aşı için 15 bin uçuş, 200 bin palet dağıtım ve 15 milyon soğutucu kutuda teslimat gerekeceği hesaplanıyor

Önde gelen hava yolu şirketlerinin, Kovid-19 aşısından oluşan kargoları daha fazla taşıyabilmek için yolcu uçaklarındaki koltukları çıkardıkları iddia ediliyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı:

"Bugün yeniden gökyüzündeyiz belki ama eskisi kadar mutlu değiliz. Fakat bilim insanlarımızın çabalarıyla eski günlere kavuşma umudumuz günden güne artıyor. Yeniden, dilediğimiz gibi, özgürce uçacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Kulağımız aşıdan gelecek haberde, gözümüz gökyüzünde"

"İstanbul'daki operasyon merkezlerimizde aşının ihtiyaç duyacağı tüm saklama ve taşıma koşullarını sağlayacak donanıma sahibiz"

"Gerektiğinde yolcu uçaklarımızı da gerekli konfigürasyonları gerçekleştirerek bu gibi aşı taşımalarımızda değerlendirebiliriz. Dünyanın neresinde olursa olsun, biz ulaşmaya ve ulaştırmaya hazırız"

(Bahattin Gönültaş/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı