Son dakika haberi! GÜNDEM / 18 Ağustos 2020
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Son dakika haberi! GÜNDEM / 18 Ağustos 2020

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık edecek.

Son dakika haberi! GÜNDEM / 18 Ağustos 2020
18.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:03

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık'taki Başöğretmen Salonu'nda "MEB Asistan" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşme sonrasında basın açıklamasında bulunacak.

(Venezuela/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Uluslararası Kızılhaç Kızılay Federasyonu (IFRC) Programlar ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Xavier Castellanos, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ı ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk maçında Leipzig ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek.

(Lizbon/22.00)

ÖZEL HABER

1- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"(Biden'ın açıklamaları) Bir ülkede devlet başkanlığına soyunan bir adamın bu sözleri söylemiş olması akıl, izan ve siyasal ahlak dışıdır"

(Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleri) Türkiye'nin bundan vazgeçmesi bunu bir şekilde 'Başkaları böyle olmasını istiyor' diye bundan geri adım atması söz konusu değildir"

"Aileyi her türlü kötülüklerden korumak vazifemizdir. Aile hayatını ortadan kaldıracak, aileyi lüzumsuz, değersiz ve geçersiz hale getirecek her türlü sinsi fikirlere, akımlara ve ideolojilere karşı uyanık olmak mecburiyetindeyiz"

"(Libya'daki gelişmeler) Türkiye doğru yerde durmaktadır, Libya halkının yanında durmaktadır"

"(İsrail-BAE anlaşması) Birleşik Arap Emirlikleri'nin Filistin davasını açıktan satışı anlamına gelen bu anlaşmayı şiddetle kınıyoruz"

(Muhammed Ali Toruntay/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Almanya'ya en çok kiraz, Rusya'ya şeftali satıldı

Temmuzda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41 artarak 186 milyon dolara ulaşan yaş meyve ve sebze ihracatının yarısından fazlası Rusya ve Almanya'ya gerçekleştirildi

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan:

"Temmuz ayında Almanya'ya gerçekleştirilen yaş meyve ve sebze ihracatımızın yüzde 65'ten fazlasını kiraz-vişne ürün grubu oluşturmaktadır"

"Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatına baktığımızda ise şeftali ürün grubunun ön plana çıktığı görülmektedir"

(Cem Şan/Bursa)

3- Sanayi kenti Kocaeli ihracatta "sınır" tanımıyor

Avrupa'nın en büyük 7'nci limanı konumunda olan Kocaeli'den yılın 7 aylık döneminde 180 ülke ve özerk bölgeye 6 milyar 315 milyon 572 bin dolar dış satım gerçekleştirildi

Kent ihracatının ocak-temmuz döneminde yüzde 68'ine denk gelen 4 milyar 269 milyon 415 bin dolarlık kısmını otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yaptı

(Şahin Oktay/Kocaeli)

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Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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