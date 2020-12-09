Son dakika haberi... Gümüşhanespor başkanına silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı
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Son dakika haberi... Gümüşhanespor başkanına silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı

09.12.2020 23:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:16
Son dakika haberi... Gümüşhanespor başkanına silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı

Son dakika haber... Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun'a yönelik silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan İ. K. yakalandı.

Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun'a yönelik silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan İ. K. yakalandı.

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'a yönelik silahlı saldırı olayı sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ve polis ekipleri, görgü tanıkları ifadesine göre şüphelinin İ. K. olduğunu belirledi. Takibe alınan şüpheli saldırıda kullandığı tabanca ile birlikte Yukarı Alıçlı köyü civarında yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın sorgusu sürüyor. 

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

GÜMÜŞHANE,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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