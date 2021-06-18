Son dakika haberi: Gümüşhane'de trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberi: Gümüşhane'de trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberi: Gümüşhane'de trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Gümüşhane-Trabzon karayolundaki Karaca kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Gümüşhane-Trabzon karayolundaki Karaca kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane'den Trabzon istikametine ilerleyen 34 HHF 44 plakalı otomobil Karaca kavşağında Yağlıdere grup yolundan ana yola girmek isteyen Cevdet Zerenüz yönetimindeki 25 ABP 570 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 25 plakalı otomobilde bulunan sürücü Zerenüz ile Muhammet Ali ve Cüneyt Zerenüz isimli yolcular hafif şekilde yaralandı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından karayolunda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. - GÜMÜŞHANE

Son dakika haberi: Gümüşhane'de trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberi: Gümüşhane'de trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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