Son dakika haberi: Gümüşhane'de otomobil devrildi: 4 yaralı
Son dakika güncel haberine göre Gümüşhane'nin Torul ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
22.07.2020 12:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:06
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Servet Aydın yönetimindeki 04 AAG 417 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Köstere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Servet Aydın ile araçtaki Necmi, Furkan ve Diba Aydın yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Torul ve Gümüşhane'deki hastanelere kaldırıldı.
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Kaynak: AA