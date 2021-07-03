Son dakika haberi | Gümüşhane'de orman içi örtü yangını korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Gümüşhane'de orman içi örtü yangını korkuttu

Son dakika haberi | Gümüşhane'de orman içi örtü yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çayırardı köyünde çıkan orman yangını köylülerin ve ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çayırardı köyünde çıkan orman yangını köylülerin ve ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, köyün Mavriya adıyla bilinen ormanlık alanında dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri hemen itfaiye ve Orman İşletme ekiplerine bilgi vererek kazma, küreklerle yangını söndürmek için harekete geçti. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangında çam ağaçlarının olduğu yaklaşık 1 dönümlük alanda orman içindeki örtü tabakası küle döndü. Hem havanın aşırı sıcak olması hem de rüzgarın şiddetli esmesi nedeniyle kısa sürede yayılan yangında vatandaşların imdadına Orman İşletme ve Arzular Kabaköy beldesi İtfaiye ekipleri yetişti. Dumandan etkilenen vatandaşlar ve personeller için alanda 112 Acil Servis ambulansı hazır bulunurken, 3 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tepe yangınına dönmeden kontrol altına alınan yangının köylü vatandaşların bilinçli ve erken müdahalesiyle alevlerin önünü kesmeleriyle büyümesinin önüne geçildiği ifade edilirken, orman içi örtü yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. - GÜMÜŞHANE

Son dakika haberi | Gümüşhane'de orman içi örtü yangını korkuttu
Son dakika haberi | Gümüşhane'de orman içi örtü yangını korkuttu
Son dakika haberi | Gümüşhane'de orman içi örtü yangını korkuttu
Son dakika haberi | Gümüşhane'de orman içi örtü yangını korkuttu
Son dakika haberi | Gümüşhane'de orman içi örtü yangını korkuttu
Son dakika haberi | Gümüşhane'de orman içi örtü yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Vladimir Putin Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şener Şen Kerem Kamışlı Burak Özçivit
Spor Ali Koç Metin Oktay Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Gümüşhane'de orman içi örtü yangını korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 19:27:35. #1.15#

title