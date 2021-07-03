Son dakika haberi | Gümüşhane'de orman içi örtü yangını korkuttu

Son dakika 3. sayfa haberi... Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çayırardı köyünde çıkan orman yangını köylülerin ve ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çayırardı köyünde çıkan orman yangını köylülerin ve ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, köyün Mavriya adıyla bilinen ormanlık alanında dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri hemen itfaiye ve Orman İşletme ekiplerine bilgi vererek kazma, küreklerle yangını söndürmek için harekete geçti. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangında çam ağaçlarının olduğu yaklaşık 1 dönümlük alanda orman içindeki örtü tabakası küle döndü. Hem havanın aşırı sıcak olması hem de rüzgarın şiddetli esmesi nedeniyle kısa sürede yayılan yangında vatandaşların imdadına Orman İşletme ve Arzular Kabaköy beldesi İtfaiye ekipleri yetişti. Dumandan etkilenen vatandaşlar ve personeller için alanda 112 Acil Servis ambulansı hazır bulunurken, 3 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tepe yangınına dönmeden kontrol altına alınan yangının köylü vatandaşların bilinçli ve erken müdahalesiyle alevlerin önünü kesmeleriyle büyümesinin önüne geçildiği ifade edilirken, orman içi örtü yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı