Son dakika haberi: Gümüşhane'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
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Son dakika haberi: Gümüşhane'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

21.02.2021 22:57 | Son Güncelleme: 21.02.2021 23:00
Son dakika haberi: Gümüşhane'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Son dakika haberler: Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Üçtaş köyü Ambarlı Mahallesi'nde Fatih Kaya'nın (39), kestiği ağaç üzerine devrildi.

Kaya'nın yaralandığını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen 3 çocuk babası Kaya, sağlık ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik

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