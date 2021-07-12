Son dakika haberi... Gümüşhane'de dolu ve yağmur sele neden oldu
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Son dakika haberi... Gümüşhane'de dolu ve yağmur sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Gümüşhane'de dolu ve yağmur sele neden oldu Gümüşhane'de akşam saatlerinde önce dolu devamında da kuvvetli yağmur şeklinde gerçekleşen kısa süreli yağışın sebep olduğu sel nedeniyle yollar kapandı, bahçeleri su bastı.

Gümüşhane'de dolu ve yağmur sele neden oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de akşam saatlerinde önce dolu devamında da kuvvetli yağmur şeklinde gerçekleşen kısa süreli yağışın sebep olduğu sel nedeniyle yollar kapandı, bahçeleri su bastı.

Kent merkezine bağlı Pirahmet vadisinde etkili olan yağışın ardından Tekke köyünde dik yamaçlardan karayoluna akan sel sularının taşıdığı hafriyat bölünmüş yolun Bayburt-Gümüşhane istikametinde kısa süreli kapanmasına neden oldu. Adeta göle dönen yolun kapanmasının ardından Karayolları ekipleri temizlik çalışması yaparak ulaşıma açarken aynı bölgede karayolu kenarındaki bazı işyerlerini su bastı.

Yağış nedeniyle Gümüşhane-Kelkit karayolunun Pirahmet köyü çıkışındaki dik yamaçtaki dereden selin taşıdığı malzeme karayolunu ulaşıma kapattı. Olayın ardından yol trafiğe kapanırken ulaşım hemen bitişiğinde çalışmaları devam eden bölünmüş yola aktarıldı. Aynı bölgede derenin yanındaki bağ ve bahçeler de sel sularıyla doldu.

Yağışının etkili olduğu vadide yer alan Çayırardı köyünün yolu da kuru derelerden gelen malzemeler nedeniyle tamamıyla ulaşıma kapandı. Hafta sonu tatilini köyde geçiren vatandaşlar yağışın ardından kent merkezine dönmek istediklerinde kuru derelerden akan sel ve getirdiği teresubat nedeniyle yolun kapalı olduğunu görünce ekiplere bildirdi. İl Özel İdaresine bağlı ekipler geç saatlere kadar yaptıkları çalışmalarla yolu yeniden ulaşıma açtı.

Diğer yandan yağış nedeniyle debisi yükselen Harşit çayının kenarına düşürdükleri futbol topunu almak için dere kenarına inen ve çıkamayan iki genç Gümüşhane Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından uzatılan merdiven yardımıyla bulundukları yerden kurtuldu.

Diğer yandan yağışın ardından derelerde ve Harşit çayındaki su debisi artarken bir vatandaş yağışın etkili olduğu Pirahmet deresinde üstlerden gelen sel birikintisini anbean cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Son dakika haberi... Gümüşhane'de dolu ve yağmur sele neden oldu
Son dakika haberi... Gümüşhane'de dolu ve yağmur sele neden oldu
Son dakika haberi... Gümüşhane'de dolu ve yağmur sele neden oldu
Son dakika haberi... Gümüşhane'de dolu ve yağmur sele neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin

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