Son dakika haberi | Gümüşhane'de 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı
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Son dakika haberi | Gümüşhane'de 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Gümüşhane'de 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Gümüşhane'de yağmur yağışının ardından akşam saatlerinde gerçekleşen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de yağmur yağışının ardından akşam saatlerinde gerçekleşen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti. Alanda bulunan bir maden firmasına yük taşıyan Turgut Eren (48) yönetimindeki 06 FZ 9526 plakalı hafriyat kamyonu yükünü boşaltacağı sırada yağmur nedeniyle gevşeyen zeminde yan yattı. Kazada sürücü Eren ile yanında bulunan Nevzat Şahin (37) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu kazadan yaklaşık 30 dakika sonra gerçekleşen ikinci kaza ise Gümüşhane-Kelkit karayolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Kelkit'ten Gümüşhane istikametine ilerleyen Mustafa Kolomuç yönetimindeki 16 BD 197 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak virajı alamayıp yaklaşık 20 metrelik mesafeden dere yatağına yuvarlandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri araçta yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Selda (56) ve kızı Elif Kolomuç'a (33) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık durumu iyi olan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kazada sürücü yara almadı. - GÜMÜŞHANE

Son dakika haberi | Gümüşhane'de 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Gümüşhane'de 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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