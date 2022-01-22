Son dakika haberi... Gümüşhacıköy'de ruhsatsız tabancayla yakalanan kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak araçta ve içinde bulunanların üzerinde arama yaptı.

Aramada, araçta bulunan M.K'nin (19) üzerinde ruhsatsız tabanca ile tabancaya şarjör ve 8 mermi ele geçirildi.

M.K. gözaltına alındı.