Son dakika haberi! Gümüşhacıköy'de ilçe pazarı kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi! Gümüşhacıköy'de ilçe pazarı kapatıldı

05.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:48
Son dakika haberi! Gümüşhacıköy'de ilçe pazarı kapatıldı

Son dakika gündem haberi: Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde cuma günleri kurulan sebze ve meyve pazarı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapatıldı.

Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde cuma günleri kurulan sebze ve meyve pazarı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, toplantıda ilçenin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetlerin görüşüldüğü aktarıldı.

Toplantıda alınan karar gereği her hafta cuma günü kurulan ilçe pazarının kurulmamasına ve gün içinde seyyar olarak gelen sebze ve meyve satıcılarının da satışına izin verilmemesine oy birliğiyle karar verildiği duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Bülent Ersoy Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Ryan Babel Samet Aybaba Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Kaza Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Gümüşhacıköy'de ilçe pazarı kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 17:49:25. #1.14#
title