Son dakika haberi! Gülnar'da Kovid-19 denetimi yapıldı
23.09.2020 10:53 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:56
Son dakika haberi: Gülnar'da jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.
Gülnar'da jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.
Kayrak Mahallesi Kurtini mevkisinde yapılan denetimde, jandarma ekipleri durdurduğu sürücülere salgından korunmaları için uyarılarda bulundu.
Ekipler, toplu taşıma araçlarının sürücülerini de yolcu kapasitesini aşmamaları konusunda uyardı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan